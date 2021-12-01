Лейпциг - Боруссия М 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Ахим Байерлорцер
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 2
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 2
|30.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 2
|02.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 0
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 1
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 2
|19.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 2
|21.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1