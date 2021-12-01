Свернуть список

Лейпциг - Боруссия М 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
ЛейпцигБоруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Ахим Байерлорцер
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
27.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия М1 : 0РБ Лейпциг
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 РБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
30.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М1 : 3РБ Лейпциг
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия М1 : 2РБ Лейпциг
02.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М0 : 1РБ Лейпциг
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
19.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М1 : 2РБ Лейпциг
21.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг1 : 1Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close