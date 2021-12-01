Свернуть список

Герта - Арминия 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
ГертаАрминия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Арминия, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Турция Тайфун Коркут
Германия Франк Крамер
История личных встреч
09.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта0 : 0Арминия
10.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Арминия1 : 0Герта
10.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Арминия0 : 2Герта
28.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Арминия0 : 0 4 : 2Герта
06.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 19 Арминия1 : 1Герта
23.08.2008 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта1 : 1Арминия
16.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта1 : 0Арминия
25.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 3 Арминия2 : 0Герта
07.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта1 : 1Арминия
08.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 11 Арминия2 : 2Герта

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close