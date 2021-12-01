Герта - Арминия 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
11 Декабря 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Арминия, которое состоится 11 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Тайфун Коркут
|Франк Крамер
История личных встреч
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 0
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 0
|10.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 2
|06.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|23.08.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|16.02.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 0
|25.08.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0
|07.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1
|08.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 2