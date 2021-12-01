Гройтер Фюрт - Унион 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Унион, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Штефан Лайтль
|Урс Фишер
История личных встреч
|20.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|11.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 13
|4 : 0
|01.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|2 : 1
|21.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|3 : 1
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|1 : 2
|16.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|1 : 1
|01.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|2 : 0
|20.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|19.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|2 : 2
|31.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|0 : 1