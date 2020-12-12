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Айнтрахт - Байер 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
12 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
АйнтрахтБайер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Байер, которое состоится 12 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Байер3 : 1Айнтрахт Ф
12.01.2021 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Айнтрахт Ф
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф2 : 1Байер
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Байер4 : 0Айнтрахт Ф
18.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Айнтрахт Ф3 : 0Байер
05.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер6 : 1Айнтрахт Ф
16.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Айнтрахт Ф2 : 1Байер
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Байер4 : 1Айнтрахт Ф
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Айнтрахт Ф0 : 1Байер
11.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер3 : 0Айнтрахт Ф

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