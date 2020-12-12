Айнтрахт - Байер 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
12 Декабря 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Байер, которое состоится 12 декабря 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|3 : 1
|12.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 0
|18.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|3 : 0
|05.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|6 : 1
|16.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|4 : 1
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 1
|11.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 0