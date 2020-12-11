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Брест - Монпелье 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
11 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
БрестМонпелье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монпелье, которое состоится 11 декабря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Монпелье0 : 0Брест
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Брест2 : 2Монпелье
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье4 : 0Брест
04.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 35 Монпелье2 : 1Брест
12.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 17 Брест1 : 2Монпелье
04.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье1 : 0Брест
17.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 6 Брест2 : 2Монпелье
01.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 33 Монпелье0 : 0Брест
11.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 17 Брест0 : 0Монпелье

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