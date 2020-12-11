Брест - Монпелье 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
11 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монпелье, которое состоится 11 декабря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 0
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|4 : 0
|04.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 1
|12.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 2
|04.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|17.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 2
|01.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 0
|11.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 0