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Реймс - Сент-Этьен 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
11 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
РеймсСент-Этьен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Сент-Этьен, которое состоится 11 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
20.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Сент-Этьен1 : 1Реймс
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Реймс3 : 1Сент-Этьен
23.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Сент-Этьен1 : 1Реймс
08.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Реймс3 : 1Сент-Этьен
21.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс0 : 2Сент-Этьен
10.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Сент-Этьен2 : 0Реймс
24.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 22 Реймс1 : 1Сент-Этьен
31.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен3 : 0Реймс
10.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 20 Реймс1 : 2Сент-Этьен
17.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен3 : 1Реймс

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