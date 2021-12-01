Реймс - Сент-Этьен 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
11 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Сент-Этьен, которое состоится 11 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Клод Пюэль
История личных встреч
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 1
|23.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|08.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 1
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 2
|10.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 0
|24.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|31.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 0
|10.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 2
|17.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 1