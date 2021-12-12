ПСЖ - Монако 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
12 Декабря 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 12 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Нико Ковач
История личных встреч
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 2
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 2
|15.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 4
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 3
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 1
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4
|04.08.2018
|Суперкубок Франции
|Финал
|4 : 0
|15.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|7 : 1
|31.03.2018
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.