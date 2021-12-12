Лилль - Лион 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
12 Декабря 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 12 декабря 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Петер Бош
История личных встреч
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 3
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|21.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 3
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|05.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 2
|01.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 2
|18.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 2
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 2
|28.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2