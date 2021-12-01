Страсбург - Марсель 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
12 Декабря 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 12 декабря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|30.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|06.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|29.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 0
|03.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|26.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 2
|16.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
|15.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 3
|17.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 3