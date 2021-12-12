Ренн - Ницца 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ницца, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|26.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 1
|24.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 1
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 2
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
|14.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
|08.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
|17.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|12.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|14.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 0