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Труа - Бордо 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
ТруаБордо

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Бордо, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Лоран Батлес
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
13.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Труа0 : 1Бордо
26.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 Бордо2 : 1Труа
30.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 36 Труа2 : 4Бордо
25.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 11 Бордо1 : 0Труа
18.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 37 Труа1 : 0Бордо
14.05.2013 Кубок Франции 1/2 финала Труа1 : 2Бордо
22.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 19 Бордо0 : 0Труа
17.02.2007 Франция - Лига 1 Тур 25 Труа1 : 0Бордо
23.09.2006 Франция - Лига 1 Тур 7 Бордо2 : 1Труа

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