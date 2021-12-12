Труа - Бордо 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Бордо, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Лоран Батлес
|Владимир Петкович
История личных встреч
|13.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|26.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 4
|25.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 0
|18.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 0
|14.05.2013
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 2
|22.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0
|17.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|23.09.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 1