Метц - Лорьян 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Лорьян, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|2 : 1
|26.10.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 12
|0 : 0
|22.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|5 : 1
|26.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 3
|09.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 4
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 1
|01.02.2011
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|10.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 2