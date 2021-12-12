Анже - Клермон 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
12 Декабря 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Клермон, которое состоится 12 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Паскаль Гастьен