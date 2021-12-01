Спортинг - Боавишта 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
11 Декабря 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 14-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боавишта, которое состоится 11 декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Боавишта
Порту
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Арманду Пети
История личных встреч
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 0
|27.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 2
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|09.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 2
|28.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 0
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 3
|08.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|4 : 0
|26.11.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1