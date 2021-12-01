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Спортинг - Боавишта 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
11 Декабря 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 14-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
СпортингБоавишта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боавишта, которое состоится 11 декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Боавишта
Порту
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Арманду Пети
История личных встреч
11.05.2021 Португалия - Примейра Тур 32 Спортинг1 : 0Боавишта
27.01.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Боавишта0 : 2Спортинг
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Боавишта
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Боавишта1 : 1Спортинг
09.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Боавишта1 : 2Спортинг
28.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 0Боавишта
22.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Боавишта
09.12.2017 Португалия - Примейра Тур 14 Боавишта1 : 3Спортинг
08.04.2017 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг4 : 0Боавишта
26.11.2016 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Спортинг

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