Порту - Брага 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
12 Декабря 2021, Воскресенье. 23:30 МСК. Примейра, 14-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Брага, которое состоится 12 декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Брага
Брага
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|03.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
|07.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 2
|19.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|25.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|17.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|1 : 2
|02.04.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
|30.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 3
|26.02.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 0