Фамаликан - Бенфика 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 10000
12 Декабря 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. Примейра, 14-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Бенфика, которое состоится 12 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Иву Виейра
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 0
|18.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|1 : 5
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 1
|11.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
|04.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 2
|14.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|4 : 0