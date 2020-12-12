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Аякс - АЗ Алкмар 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
12 Декабря 2021, Воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
АяксАЗ Алкмаар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 12 декабря 2021 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
25.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Аякс2 : 0АЗ Алкмар
31.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 АЗ Алкмар0 : 3Аякс
20.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар0 : 1Аякс
01.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Аякс0 : 2АЗ Алкмар
15.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 АЗ Алкмар1 : 0Аякс
17.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар1 : 0Аякс
07.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс5 : 0АЗ Алкмар
29.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс3 : 0АЗ Алкмар
17.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 АЗ Алкмар1 : 2Аякс
05.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Аякс4 : 1АЗ Алкмар

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