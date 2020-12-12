Аякс - АЗ Алкмар 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
12 Декабря 2021, Воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 12 декабря 2021 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 0
|31.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|0 : 3
|20.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|01.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|0 : 2
|15.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 0
|17.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 0
|07.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|5 : 0
|29.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 0
|17.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 2
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|4 : 1