НЕК Неймеген - ПСВ 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
12 Декабря 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ, которое состоится 12 декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|18.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|10.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 4
|14.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|0 : 3
|26.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|2 : 1
|22.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 25
|0 : 2
|10.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 2
|5 : 0
|05.05.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 33
|4 : 2
|15.12.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 17
|1 : 1
|22.04.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 31
|2 : 1
|02.10.2011
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 8
|0 : 2