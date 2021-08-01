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НЕК Неймеген - ПСВ 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
12 Декабря 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
НЕК НеймегенПСВ

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ, которое состоится 12 декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
18.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 ПСВ Эйндховен3 : 1НЕК Неймеген
10.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 НЕК Неймеген0 : 4ПСВ Эйндховен
14.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 НЕК Неймеген0 : 3ПСВ Эйндховен
26.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен2 : 1НЕК Неймеген
22.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 25 НЕК Неймеген0 : 2ПСВ Эйндховен
10.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 2 ПСВ Эйндховен5 : 0НЕК Неймеген
05.05.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 33 ПСВ Эйндховен4 : 2НЕК Неймеген
15.12.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 17 НЕК Неймеген1 : 1ПСВ Эйндховен
22.04.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 31 ПСВ Эйндховен2 : 1НЕК Неймеген
02.10.2011 Нидерланды - Эредивизия Тур 8 НЕК Неймеген0 : 2ПСВ Эйндховен

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