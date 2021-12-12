Гран-при Абу-Даби прямая трансляция 12 декабря 2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Городская трасса Джидда (Джидда, Саудовская Аравия)Этап 22. Гран-при Абу-Даби. Гонка (50 кругов, 308.45 км)
12 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Абу-Даби, которое состоится 12 декабря 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 22, оно проводится в стране ОАЭ. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|5
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|6
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|7
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|8
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|12
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|16
|Николас Латифи
|Williams
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|18
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|20
|Никита Мазепин
|Haas