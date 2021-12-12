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Гран-при Абу-Даби прямая трансляция 12 декабря 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Городская трасса Джидда (Джидда, Саудовская Аравия)
Этап 22. Гран-при Абу-Даби. Гонка (50 кругов, 308.45 км)
12 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Абу-Даби


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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Абу-Даби, которое состоится 12 декабря 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 22, оно проводится в стране ОАЭ. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Мексика Серхио Перес Red Bull
5 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
6 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
7 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
8 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
9 Франция Эстебан Окон Alpine
10 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
11 Испания Фернандо Алонсо Alpine
12 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
13 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
14 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
15 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
16 Канада Николас Латифи Williams
17 Великобритания Джордж Расселл Williams
18 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

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