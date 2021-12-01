Норвич - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
14 Декабря 2021, Вторник. 22:45 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Астон Вилла, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Дин Смит
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 5
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|1 : 2
|23.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|2 : 1
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|3 : 1
|19.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|4 : 2
|01.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 0
|13.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 0
|06.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|28.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 0