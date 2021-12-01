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Норвич - Астон Вилла 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
14 Декабря 2021, Вторник. 22:45 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Норвич СитиАстон Вилла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Астон Вилла, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Астон Вилла1 : 0Норвич Сити
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Норвич Сити1 : 5Астон Вилла
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Астон Вилла1 : 2Норвич Сити
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Норвич Сити2 : 1Астон Вилла
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Норвич Сити3 : 1Астон Вилла
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Астон Вилла4 : 2Норвич Сити
01.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Астон Вилла2 : 0Норвич Сити
13.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Норвич Сити1 : 0Астон Вилла
06.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 25 Астон Вилла2 : 0Норвич Сити
28.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 19 Норвич Сити2 : 0Астон Вилла

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