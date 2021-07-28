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Брентфорд - Манчестер Юнайтед 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Декабря 2021, Вторник. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
БрентфордМанчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Юнайтед, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Брентфорд

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