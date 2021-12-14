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Майнц - Герта 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
12 Декабря 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
МайнцГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Герта, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Герта
Берлин
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Турция Тайфун Коркут
История личных встреч
03.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Майнц1 : 1Герта
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта0 : 0Майнц
08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Герта1 : 3Майнц
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Майнц2 : 1Герта
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Герта2 : 1Майнц
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Майнц0 : 0Герта
16.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Герта0 : 2Майнц
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Майнц1 : 0Герта
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Майнц1 : 0Герта
27.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта2 : 1Майнц

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