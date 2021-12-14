Майнц - Герта 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
12 Декабря 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Герта, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Тайфун Коркут
История личных встреч
|03.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 0
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 3
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 0
|16.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 2
|23.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 0
|27.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1