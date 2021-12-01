Вольфсбург - Кёльн 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
12 Декабря 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Кёльн, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 2
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 1
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|4 : 1
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 0
|04.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 0
|10.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 0
|31.01.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|22.08.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1