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Вольфсбург - Кёльн 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
12 Декабря 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
ВольфсбургКельн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Кёльн, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург1 : 0Кёльн
05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Кёльн2 : 2Вольфсбург
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн3 : 1Вольфсбург
17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург2 : 1Кёльн
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург4 : 1Кёльн
16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн1 : 0Вольфсбург
04.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 19 Кёльн1 : 0Вольфсбург
10.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 2 Вольфсбург0 : 0Кёльн
31.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург1 : 1Кёльн
22.08.2015 Германия - Бундеслига Тур 2 Кёльн1 : 1Вольфсбург

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