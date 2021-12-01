Арминия - Бохум 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
12 Декабря 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Бохум, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Томас Райс
История личных встреч
|28.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|02.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|3 : 3
|17.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
|05.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|1 : 0
|29.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|0 : 1
|21.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0
|07.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|04.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 15
|1 : 0
|06.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|2 : 2
|22.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1