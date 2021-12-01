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Арминия - Бохум 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
12 Декабря 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
АрминияГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Бохум, которое состоится 14 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Германия Томас Райс
История личных встреч
28.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Арминия2 : 0Бохум
02.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Бохум3 : 3Арминия
17.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Арминия3 : 1Бохум
05.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Бохум1 : 0Арминия
29.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Бохум0 : 1Арминия
21.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Арминия2 : 0Бохум
07.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Бохум1 : 1Арминия
04.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Арминия1 : 0Бохум
06.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Бохум2 : 2Арминия
22.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Арминия1 : 1Бохум

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