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Венеция - Тернана 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
14 Декабря 2021, Вторник 17:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
ВенецияТернана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Тернана, которое состоится 14 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Тернана
Терни
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Кристиано Лукарелли
История личных встреч
27.02.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 28 Венеция2 : 0Тернана
30.09.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 7 Тернана2 : 3Венеция

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