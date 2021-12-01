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Удинезе - Кротоне 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
14 Декабря 2021, Вторник 20:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
УдинезеКротоне

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кротоне, которое состоится 14 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Италия Паскуале Марино
История личных встреч
17.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Кротоне1 : 2Удинезе
15.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Удинезе0 : 0Кротоне
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Удинезе1 : 2Кротоне
04.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Кротоне0 : 3Удинезе
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Кротоне1 : 0Удинезе
18.12.2016 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе2 : 0Кротоне

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