Удинезе - Кротоне 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
14 Декабря 2021, Вторник 20:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кротоне, которое состоится 14 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Паскуале Марино
История личных встреч
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 2
|15.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 0
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 2
|04.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 3
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 0
|18.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 0