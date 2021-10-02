Дженоа - Салернитана 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
14 Декабря 2021, Вторник 23:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Салернитана, которое состоится 14 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Андрей Николаевич Шевченко
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 0