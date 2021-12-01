Барселона - Бока Хуниорс 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Сауд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
14 Декабря 2021, Вторник 20:00 МСК. Товарищеский матч 2021
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бока Хуниорс, которое состоится 14 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеский матч 2021, оно проводится в стране Саудовская Аравия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Главные тренеры
|Рональд Куман
История личных встреч
|15.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2018
|3 : 0