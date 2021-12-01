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Барселона - Бока Хуниорс 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Сауд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
14 Декабря 2021, Вторник 20:00 МСК. Товарищеский матч 2021
БарселонаБока Хуниорс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бока Хуниорс, которое состоится 14 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеский матч 2021, оно проводится в стране Саудовская Аравия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
15.08.2018 Товарищеские матчи (клубы) Август 2018 Барселона3 : 0Бока Хуниорс

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