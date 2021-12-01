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Арсенал - Вест Хэм 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
15 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
АрсеналВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм, которое состоится 15 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
21.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Арсенал2 : 1Вест Хэм Юнайтед
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Арсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Арсенал
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Арсенал
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Арсенал4 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.12.2017 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Арсенал
05.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Арсенал3 : 0Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.

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