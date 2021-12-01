Арсенал - Вест Хэм 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
15 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм, которое состоится 15 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 3
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 0
|09.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|22.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|4 : 1
|19.12.2017
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 0
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.