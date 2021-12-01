Свернуть список

Кристал Пэлас - Саутгемптон 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Кристал ПэласСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Саутгемптон, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
02.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
16.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас0 : 1Саутгемптон
05.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
03.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас3 : 0Саутгемптон
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close