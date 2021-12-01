Кристал Пэлас - Саутгемптон 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Саутгемптон, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|02.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
|03.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.