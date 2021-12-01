Брайтон - Вулверхэмптон 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Вулверхэмптон, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Бруну Лаже
История личных встреч
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 1
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 3
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|08.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 0
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0
|14.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 2
|18.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|1 : 0
|01.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 1
|19.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.