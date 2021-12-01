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Брайтон - Вулверхэмптон 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
БрайтонВулверхэмптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Вулверхэмптон, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
09.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Вулверхэмптон
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Вулверхэмптон
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вулверхэмптон
14.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Вулверхэмптон0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вулверхэмптон
01.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Вулверхэмптон
19.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Вулверхэмптон0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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