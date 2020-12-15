Бёрнли - Уотфорд 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Уотфорд, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 3
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|19.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 2
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|04.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|26.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|05.04.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 40
|1 : 1
|03.12.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 18
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.