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Бёрнли - Уотфорд 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
БернлиУотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Уотфорд, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 0Уотфорд
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Уотфорд0 : 3Бёрнли
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Уотфорд0 : 0Бёрнли
19.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли1 : 3Уотфорд
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Уотфорд1 : 2Бёрнли
09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 0Уотфорд
04.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Уотфорд2 : 1Бёрнли
26.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли2 : 0Уотфорд
05.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 40 Уотфорд1 : 1Бёрнли
03.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 18 Бёрнли0 : 0Уотфорд
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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