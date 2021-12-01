Верона - Эмполи 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Декабря 2021, Cреда. 17:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Эмполи, которое состоится 15 декабря 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|20.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 0
|06.12.2015
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 1
|17.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|06.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0