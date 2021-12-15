Кальяри - Читтаделла 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
15 Декабря 2021, Cреда. 20:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Читтаделла, которое состоится 15 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Читтаделла
Читтаделла
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Эдоардо Горини