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Фиорентина - Беневенто 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
15 Декабря 2021, Cреда. 23:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
ФиорентинаБеневенто

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Беневенто, которое состоится 15 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Фабио Казерта
История личных встреч
13.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Беневенто1 : 4Фиорентина
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Фиорентина0 : 1Беневенто
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Фиорентина1 : 0Беневенто
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Беневенто0 : 3Фиорентина

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