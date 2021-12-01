Фиорентина - Беневенто 15 Декабря прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Беневенто, которое состоится 15 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.