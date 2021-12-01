Фиорентина - Беневенто 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
15 Декабря 2021, Cреда. 23:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Беневенто, которое состоится 15 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Фабио Казерта
История личных встреч
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 4
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 3