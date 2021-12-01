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Боруссия М - Айнтрахт 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
15 Декабря 2021, Среда. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
Боруссия МАйнтрахт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Айнтрахт, которое состоится 15 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М4 : 2Айнтрахт Ф
17.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М3 : 1Айнтрахт Ф
26.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М0 : 1Айнтрахт Ф
25.04.2017 Кубок Германии 1/2 финала Боруссия М1 : 1 6 : 7Айнтрахт Ф
01.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф0 : 0Боруссия М

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