Боруссия М - Айнтрахт 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
15 Декабря 2021, Среда. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Айнтрахт, которое состоится 15 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|4 : 0
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 3
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 3
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 2
|17.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 1
|26.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 1
|25.04.2017
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 1 6 : 7
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 0