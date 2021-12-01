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Боруссия Д - Гройтер Фюрт 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
БаварияГройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Гройтер Фюрт, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Александер Циклер
Германия Штефан Лайтль
История личных встреч
20.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Гройтер Фюрт1 : 2 ДВБоруссия Д
13.04.2013 Германия - Бундеслига Тур 29 Гройтер Фюрт1 : 6Боруссия Д
17.11.2012 Германия - Бундеслига Тур 12 Боруссия Д3 : 1Гройтер Фюрт
20.03.2012 Кубок Германии 1/2 финала Гройтер Фюрт0 : 1 ДВБоруссия Д

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