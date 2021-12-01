Боруссия Д - Гройтер Фюрт 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Гройтер Фюрт, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Марко Розе
|Александер Циклер
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2 ДВ
|13.04.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 6
|17.11.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 1
|20.03.2012
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 1 ДВ