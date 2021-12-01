Аугсбург - Лейпциг 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Лейпциг, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|12.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 2
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 2
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 1
|02.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 0
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 0
|09.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 0
|19.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0