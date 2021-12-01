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Аугсбург - Лейпциг 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
АугсбургЛейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Лейпциг, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
12.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 РБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург0 : 3РБ Лейпциг
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Аугсбург0 : 2РБ Лейпциг
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Аугсбург1 : 2РБ Лейпциг
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг3 : 1Аугсбург
02.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Аугсбург1 : 2 ДВРБ Лейпциг
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг0 : 0Аугсбург
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Аугсбург0 : 0РБ Лейпциг
09.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг2 : 0Аугсбург
19.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Аугсбург1 : 0РБ Лейпциг

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