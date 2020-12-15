Унион - Фрайбург 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|3 : 1
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 0
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|05.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|3 : 0