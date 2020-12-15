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Унион - Фрайбург 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
УнионФрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Фрайбург0 : 1Унион
24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Унион1 : 1Фрайбург
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург3 : 1Унион
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Фрайбург1 : 3Унион
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Унион2 : 0Фрайбург
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Унион2 : 1Фрайбург
05.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Фрайбург3 : 0Унион

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