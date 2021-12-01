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Байер - Хоффенхайм 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
БайерХоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
12.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм0 : 0Байер
13.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Байер4 : 1Хоффенхайм
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Хоффенхайм2 : 1Байер
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Байер0 : 0Хоффенхайм
29.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Хоффенхайм4 : 1Байер
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер1 : 4Хоффенхайм
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Хоффенхайм1 : 4Байер
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер2 : 2Хоффенхайм
18.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Хоффенхайм1 : 0Байер
22.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Байер0 : 3Хоффенхайм

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