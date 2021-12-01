Байер - Хоффенхайм 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
15 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 15 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|4 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 0
|29.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|4 : 1
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 4
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 4
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 3