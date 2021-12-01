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Ливерпуль - Ньюкасл 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
16 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ЛиверпульНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл, которое состоится 16 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Эдди Хау
История личных встреч
24.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Ливерпуль
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль4 : 0Ньюкасл Юнайтед
03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Ливерпуль
23.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ливерпуль2 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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