Ливерпуль - Ньюкасл 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
16 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл, которое состоится 16 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Эдди Хау
История личных встреч
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|30.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 3
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 3
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 0
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|01.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|23.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 2
|06.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.