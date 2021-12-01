Лестер - Тоттенхэм 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
16 Декабря 2021, Четверг. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Тоттенхэм, которое состоится 16 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Антонио Конте
История личных встреч
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 4
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 2
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 1
|10.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|3 : 1
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|5 : 4
|28.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|18.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 6
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Тоттэнхем Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.