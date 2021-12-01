Свернуть список

Лестер - Тоттенхэм 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
16 Декабря 2021, Четверг. 22:30 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ЛестерТоттенхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Тоттенхэм, которое состоится 16 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Италия Антонио Конте
История личных встреч
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити2 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Тоттенхэм Хотспур0 : 2Лестер Сити
19.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лестер Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Лестер Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
08.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Лестер Сити0 : 2Тоттенхэм Хотспур
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Тоттенхэм Хотспур5 : 4Лестер Сити
28.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лестер Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Лестер Сити1 : 6Тоттенхэм Хотспур
29.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 10 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Лестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Тоттэнхем Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close