Специя - Лечче 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
16 Декабря 2021, Четверг. 20:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
Главный судья: Валерио Марини (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Лечче, которое состоится 16 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Лечче
Лечче
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Марко Барони
История личных встреч
|11.05.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 38
|2 : 1
|30.12.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 19
|1 : 1