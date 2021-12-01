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Сампдория - Торино 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
16 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
СампдорияТорино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Торино, которое состоится 16 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
30.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Торино3 : 0Сампдория
21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Сампдория1 : 0Торино
30.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Торино2 : 2Сампдория
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 3Сампдория
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Сампдория1 : 0Торино
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 1Сампдория
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Сампдория1 : 4Торино
03.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Сампдория1 : 1Торино
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Торино2 : 2Сампдория
29.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Торино1 : 1Сампдория

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