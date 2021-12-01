Сампдория - Торино 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
16 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 2-й раунд
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Торино, которое состоится 16 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии по футболу 2021/22, 2-й раунд, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Торино
Турин
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Иван Юрич
История личных встреч
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 2
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 4
|03.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2
|29.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1