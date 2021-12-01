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Сельта - Эспаньол 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
17 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
СельтаЭспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эспаньол, которое состоится 17 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Эспаньол0 : 0Сельта
26.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Сельта1 : 1Эспаньол
24.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Эспаньол1 : 1Сельта
18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 1Эспаньол
11.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Сельта2 : 2Эспаньол
18.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Эспаньол2 : 1Сельта
01.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Сельта2 : 2Эспаньол
25.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Эспаньол0 : 2Сельта
19.04.2016 Испания - Примера Тур 34 Эспаньол1 : 1Сельта
12.12.2015 Испания - Примера Тур 15 Сельта1 : 0Эспаньол

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