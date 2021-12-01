Сельта - Эспаньол 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
17 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эспаньол, которое состоится 17 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|11.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 2
|18.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 1
|01.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 2
|25.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 2
|19.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|12.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 0