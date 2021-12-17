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Лацио - Дженоа 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Декабря 2021, Пятница. 20:30 МСК. 22:45 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
ЛациоДженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 17 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Украина Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
02.05.2021 Италия - Серия А Тур 34 Лацио4 : 3Дженоа
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Дженоа1 : 1Лацио
23.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Дженоа2 : 3Лацио
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Лацио4 : 0Дженоа
17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Дженоа2 : 1Лацио
23.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Лацио4 : 1Дженоа
05.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Лацио1 : 2Дженоа
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Дженоа2 : 3Лацио
15.04.2017 Италия - Серия А Тур 32 Дженоа2 : 2Лацио
18.01.2017 Кубок Италии 1/8 финала Лацио4 : 2Дженоа

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