Лацио - Дженоа 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Декабря 2021, Пятница. 20:30 МСК. 22:45 МСК. Серия А, 18-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 17 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|4 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 3
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|4 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|4 : 1
|05.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 2
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 3
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|18.01.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 2