Бавария - Вольфсбург 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Декабря 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 17 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 4
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|6 : 0
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 3
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|22.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 6
|07.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0