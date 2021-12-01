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Бавария - Вольфсбург 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Декабря 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур
БаварияВольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 17 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Вольфсбург2 : 3Бавария
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария2 : 1Вольфсбург
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург0 : 4Бавария
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Бавария2 : 0Вольфсбург
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Бавария6 : 0Вольфсбург
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Вольфсбург1 : 3Бавария
17.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург1 : 2Бавария
22.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Бавария2 : 2Вольфсбург
29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург0 : 6Бавария
07.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Бавария1 : 0Вольфсбург

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