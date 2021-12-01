Лидс - Арсенал 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
18 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 18-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Арсенал, которое состоится 18 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Микель Артета
История личных встреч
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 0
|06.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.01.2012
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.