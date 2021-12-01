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Севилья - Атлетико 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
18 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
СевильяАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико, которое состоится 18 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Севилья1 : 0Атлетико М
12.01.2021 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М2 : 0Севилья
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Атлетико М2 : 2Севилья
02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Севилья1 : 1Атлетико М
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М1 : 1Севилья
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Севилья1 : 1Атлетико М
25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 5Атлетико М
23.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Севилья3 : 1Атлетико М
17.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Атлетико М1 : 2Севилья
23.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Атлетико М2 : 0Севилья
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Севилья» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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