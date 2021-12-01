Севилья - Атлетико 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
18 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико, которое состоится 18 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
История личных встреч
|04.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|12.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|07.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 2
|02.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|06.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|25.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 5
|23.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1
|17.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|23.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Севилья» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.