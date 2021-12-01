Райо Вальекано - Алавес 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
18 Декабря 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 18 декабря 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
|28.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 5